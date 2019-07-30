العداء الأمريكي لإيران والصين عميق واستراتيجي

وأضاف لاريجاني خلال لقائه رئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني سونغ تاو، إنه وخلال زيارته الاخيرة إلى الصين ولقاء مسؤوليها، لاحظ اهتماما بفتح فصل جديد في علاقات البلدين .

واشار لاريجاني الى حديث رئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الذي قال ان إيران والصين يواجهان عداء امريكيا، مضيفا إن هذا العداء ليس تكتيكيا بل استراتيجي وعميق ويجب اعتماد الفكر الستراتيجي لمواجهته.

وتابع رئيس مجلس الشورى الاسلامي بالقول، ان المشاورات الإيرانية الصينية ودعم بعض الدول الصديقة ستمكننا من مواجهة العداء الأمريكي وإحباط تداعياته، موضحا أن نجاح هذا البرنامج مشروط بتنفيذ الخطوات المتخذة والمضي قدما.

وأشار لاريجاني إلى زيارته الاخيرة للصين، وقال: خلال تلك الزيارة، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ على تطوير خطة طويلة الأمد لمدة 25 للعلاقات بين البلدين، وقال ان إيران أعدت من جانبها خطة مدتها 25 عاما، وعلينا أن نتفاوض مع الجانب الصيني لتحويل هذه الخطة إلى وثيقة استراتيجية مشتركة.

وصرح رئيس مجلس الشورى الاسلامي أن قائد الثورة والحكومة الإيرانية يرغبان في إقامة علاقات أوسع بين إيران والصين وأن البرلمان الإيراني سيدعم هذه العلاقات.

يتبع..