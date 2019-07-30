رئيس الجمهورية يؤكد على التصدي لعمليات تهريب المخدرات

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة مكافحة المخدرات، استدلّ روحاني بتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية التي اكّد فيها على ضرورة مصادرة جميع ممتلكات مهربي المخدرات المتمرّسين، قائلا انه في ضوء هذه التصريحات لاحاجة لسنّ قانون جديد، ويمكن من خلال ابلاغ توجيهات سماحة القائد الى قضاة البلاد، ايجاد نقلة نوعية في مجال عمليات الوقاية ومكافحة تهريب المخدرات في البلاد.

وفي معرض الاشارة الى اسباب تفشي ظاهرة الادمان بالمخدرات، اشار رئيس الجمهورية الى موضوع البطالة؛ موجّها باتخاذ اجراءات مناسبة لتوفير فرص تدريب المدمنين على تعلم الحرف واعادة تأهيلهم للانضمام الى شرائح المجتمع.

كما نوّه روحاني بدور الفضاء الافتراضي في مجال مكافحة المخدرات والوقاية من الادمان بها؛ داعيا الى وضع برامج تعليمية مناسبة لتوعية المجتمع بشأن سلبيات هذه الظاهرة وآثارها المخربة على الاسر والابناء.

وفي السياق ايضا، اكد روحاني على وزارة التربية والتعليم بالمساهمة الفاعلة في برامج لجنة مكافحة المخدرات، واعداد برامج تربوية مؤثرة لوقاية تلامذة المدارس من هذه الظاهرة.

وفي الختام، اشاد رئيس الجمهورية بجهود وزارة الخارجية "الايجابية" حول تحديد بلدان المبدا والمقصد (في مجال تهريب المخدرات)؛ واصفا عملية ابلاغ سفراء الدول الاجنبية بشان الاجراءات المتبعة على صعيد مكافحة المخدرات في ارجاء البلاد، بانها انجاز كبير .

انتهى ** ح ع