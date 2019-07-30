رجال أعمال عراقيون يزورون الوحدات الصناعية بمحافظة ألبُرز

وخلال الزيارة، قال المدير العام لـ"شركة مدينة ألبرز الصناعية" محمد أمين فرشي، انه بالنظر لقرب العراق من إيران بالاضافة الى العلاقات الثقافية الوطيدة القائمة حاليا بين البلدين، فقدت تمهدت حاليا أرضية ملائمة لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية أكثر من أي وقت مضى.

وجاءت هذه الزيارة بهدف تعرف الوفد العراقي عن كثب على الطاقات الإنتاجية المتوفرة في مدينة ماهدشت الصناعية.

وتابع فرشي، ان محافظة ألبرز تتمتع بطاقات متميزة لا سيما في المجال الصناعي وهي وجهة مرغوبة للمستثمرين الأجانب بمن فيهم العراقيين؛ مضيفا انه يتم إنتاج ما يزيد عن 150 علامة تجارية وطنية في هذه المحافظة؛ مما يجعلها قادرة على تلبية جزء من حاجات السوق العراقية.

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