جامعة تكريت تدعو إلى التعاون العلمي مع الجامعات الإيرانية

جاء ذلك على لسان رئيس جامعة تكريت "جهاد ذياب" اليوم الثلاثاء خلال لقائه سفير ايران لدی العراق ايرج مسجدي".

واشار ذياب إلى المكانة الخاصة و التصنيفات المتميزة التي حصلت علیها الجامعات الإيرانية علی مستوی العالم، داعيا الی توسيع التعاون العلمي والأكاديمي وتبادل الطلاب الجامعيين بين البلدين.

و اضاف المسؤول في وزارة التعليم العراقية، ان جامعة تكريت تضم 27000 طالب من مختلف المستويات و 3000 أستاذ.

من جانبه، أعرب سفير ايران لدی العراق عن ارتياحه لتحسن الظروف العلمية لدى الجامعات العراقية مؤكدا على استعداد الجامعات الإيرانية للتعاون العلمي وتبادل الطلاب والأساتذة مع الجامعات العراقية.

علما ان جامعة تكريت تاسست في عام 1988 بمدينة تكريت عاصمة محافظة صلاح الدين ( على بعد 175 كم شمالي بغداد).

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