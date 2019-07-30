ظريف يستقبل مدير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني

وافاد القسم الاعلامي لدى وزارة الخارجية، ان الجانبين الايراني والصيني ناقشا، في لقائهما اليوم، العلاقات الثنائية القائمة على اسس الصداقة، وبما يشمل كافة المجالات لاسيما تبادل الزيارات خلال السنوات الاخيرة بين رئيسي البلدين.

كما استعرض تاو مع ظريف، السياسات الاحادية التي تمارسها امريكا ونقض هذا البلد للقوانين والمعايير الدولية ومحاولاته الرامية الى فرض الهيمنة على العالم؛ فضلا عن اهم القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

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