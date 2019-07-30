جاكي شان : أرغب في زيارة ايران والتعرف على سينما الفنون القتالية في هذا البلد

جاء ذلك خلال لقاء خاص جرى بين الممثل الصيني الشهير مع ضيوف ايران الى مهرجان "فيلم جاكي شان القتالي" الدولي 2019، في مدينة "داتونغ" الصينية الاثرية.

ورحّب جاكي شان بمشاركة الضيوف الايرانيين في هذا المهرجان السينمائي الذي يقام لدورته الخامسة في الصين؛ معربا عن رغبته في زيارة ايران والتعرف على وضع الفنون القتالية هناك.

وناقش الجانبان الايراني والصيني في هذا اللقاء سبل انتاج فيلم سينمائي مشترك في مجال الفنون القتالية والاجراءات التمهيدية لدراسة مشروع سيناريو هذا العمل الفني.

الى ذلك، اكد مندوب مؤسسة التراث الثقافي الايرانية "حسين خليفي"، استعداد الجانب الايراني للتعاون الشامل مع ممثل افلام الفنون القتالية الصيني (جاكي شان) في مجال انتاج عمل سينمائي مشترك.

واكد المسؤول الثقافي الايراني، على ان انتاج الافلام السينمائية المشتركة بين الدول التي تمرّ بها طريق الحرير، وذلك انطلاقا من تاريخها الحضاري والثقافي العريق، من آليات توسيع العلاقات والتعاون السينمائي بين هذه البلدان.

وتم في ختام هذا اللقاء، تقديم هدية فنية ثمينة من طراز الحرف اليدوية العريقة في ايران، ونسخة من كتاب "اللغة الصينية في رياضة الووشو" الى ممثل افلام الفنون القتالية الصيني الشهير عالميا جاكي شان.

انتهى ** ح ع