إنجازات إيران في مجال الصحة إستثنائية

و اضاف مينغوئي في حديث مع مراسل "ارنا" اليوم الثلاثاء، ان الحكومة الايرانية قامت بانجاز عظيم في مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية.

وهنأ كافة صناع القرار والمسؤولين المعنيين والخبراء في المجال الصحي في إيران على كل هذه التطورات المذهلة.

و تابع: ان نظام الرعاية الصحية الأولية في إيران قوي للغاية، بحيث لا يساعد في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية فحسب، بل انه يسهم كذلك في تعزيز التغطية الصحية العامة.

و صرح: نحن نتواجد حاليا في إيران للإستفادة من تجاربها في مجال تعزيز التغطية الصحية العامة ونقل هذه التجارب الى الدول الأخرى بالعالم.

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