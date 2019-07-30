مجموعة القطع البحرية للجيش الإيراني تصل باكو

وأقيمت مراسم إستقبال هذه المجموعة من القطع البحرية الإيرانية التي تضم طرادي "بيكان" و"جوشن" القاذفين للصواريخ، بحضور السفير الإيراني لدى أذربيجان "جواد جهانغيرزادة" وجمع من منتسبي السفارة الإيرانية، ومسؤولين بوزارة الدفاع والقوة البحرية الأذربيجانية في القاعدة البحرية الواقعة في ضواحي باكو.

وفي تصريح للمراسلين، أشار المسؤول والمشرف على البعثة الإيرانية الموفدة الى باكو، العقيد البحري "حسين حسني" الى أهمية إقامة هذه البطولة الدولية في سياق تعزيز التفاعلات بين القوات البحرية للدول المطلة على بحر قزوين وحماية الأمن فيه.

واعرب عن أمله في أن تتمكن جميع هذه البلدان من ضمان الأمن التام في بحر قزوين من دون أي تواجد أجنبي.

وحسب حسني، تقام منافسات بطولة كأس البحر 2019 في 6 فروع بما فيها البقاء على قيد الحياة في البحر، والسيطرة على الأضرار باستخدام المنظومة المخصصة بالأضرار الناجمة عن تسرب المياه، واطلاق النار على أهداف جوية وأرضية، وسبر مختلف المهارات الخاصة بالملاحة البحرية.

من جانبه، أعرب مساعد القوة البحرية في أذربيجان "ناطق باقراف" عن سروره باستقبال مجموعة القطع البحرية الإيرانية في باكو؛ مضيفا ان بطولة كأس البحر 2019 تقام بمشاركة طرادين من أذربيجان، وطرادين من إيران، و3 طرادات من روسيا وطراد واحد من كازاخستان.

وعبر عن أمله في أن تسهم هذه المسابقات في تعزيز الصداقة والتآخي بين القوات البحرية للدول المطلة على بحر قزوين.

علما، ان منافسات بطولة كأس البحر 2019 تقام في الفترة بين 5 الى 15 آب/أغسطس في المياه الساحلية لجمهورية أذربيجان.

إنتهى**أ م د



