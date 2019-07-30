ايران والبرازيل تعززان تعاونهما في مجال العلوم المعرفية

واعلنت معاونية الشؤون العلمية والتقنية في مكتب رئاسة الجمهورية، انه من خلال اتخاذ سياسات داعمة فتم ارساء اسس التعاون المشترك البحثي والفني بين ايران والبرازيل في مجال العلوم والتكنولوجيا وكذلك سبل تبادل وتطوير الخدمات ولآليات المعرفية عبر تنفيذ مشاريع مشتركة بين الباحثين والمتخصصين في البلدين.

ووضعت لجنة تطوير العلوم والتقنيات المعرفية على جدول اعمالها توسيع رقعة التعاون لتبادل الطلبة والاساتذة وتطوير التعاون البحثي في المجالات التعليمية وتعزيز الشراكة بين المراكز الجامعية ودعم اقامة المؤتمرات والاجتماعات وورش العمل العلمية وتعزيز تعليم الباحثين من اجل وضع أسس راسخة للتعاون المتبادل بين ايران والبرازيل، كما قامت اللجنة بتشكيل فريق عمل للتعاون المشترك بين البلدين في سياق دفع اهدافها الدولية الى الامام.

ويعتبر اطلاق 7 حملات لاستقبال المشاریع البحوثية في مجال العلوم المعرفية حصيلة التواصل بين كبار خبراء لجنة تطوير العلوم والتقنيات الإيرانية ومؤسسة سائوبائولو للابحاث ومؤسسة الدراسات العليا في البرازيل.

ووقعت لجنة تطوير العلوم والتقنية المعرفية مذكرتي تفاهم مع موسسة سائوبائولو للابحاث وموسسة الدراسات العليا في البرازيل وضعت من خلالها أسس تعزيز التعاون العلمي في اطار تنفيذ مشاريع بحوثية مشتركة، الى جانب تبادل الاستاذة والطلاب في مجال الدراسات المعرفية.

إنتهى**2018/أ م د