سفير النمسا في طهران يؤكد علی التزام بلاده بتنفيذ الإتفاق النووي

وخلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع محافظ كلستان (شمال ايران) و عدد من المدراء والمسؤولين في هذه المحافظة اضاف شولتز، انه من حق كافة أبناء الشعب الايراني ان يتمتعون بالمصالح المترتبة على الاتفاق النووي.

و تابع: ان حضوري في محافظة كلستان يعد مجرد خطوة صغيرة ولكنها في نفس الوقت، ستراتيجية للنمسا في سياق تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشار إلى الطاقات الإقتصادية والسياحية الهائلة لمحافظة كلستان؛ قائلا: ان هذه المحافظة هي بوابة آسيا الوسطى و يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين؛ مبينا انه بدأ البلدان مؤخرا التعاون في قطاع إدارة الغابات وتربية المواشي وأضاف، انه يمكن تطوير هذا التعاون أكثر فأكثر في ضوء القواسم المشتركة بين النمسا وإيران.

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