ايران وأذربيجان تؤكدان أهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العلمية

وفي هذا اللقاء الذي جاء بمبادرة المسؤول الاذربيجاني، ناقش الطرفان سبل تطوير العلاقات والتعاون العلمي وكذلك الاستفادة من خبرات البلدين في شتي المجالات بما فيها الالهيات.

وقدم محمداف بعض التفاصيل حول نشاطات كلية الالهيات وقال، ان ايران من اهم الدول الرائدة في العالم الاسلامي حيث انها حققت انجازات ملحوظة في العلوم فضلا عن تمكين المجتمع في مجال الالهيات والعلوم الانسانية.

من جانبه، اشار المستشار الثقافي الايراني الى الاواصر التاريخية والثقافية خاصة الدينية بين البلدين وقال: ان المستشارية الثقافية الايرانية في باكو مستعدة لأي نوع من التعاون لتطوير وتوطيد العلاقات بين كلية الالهيات لجمهورية أذربيجان مع الجامعات الايرانية بما فيها جامعتي "المصطفي" و"التقريب بين المذاهب الاسلامية".

انتهى**2018/أ م د