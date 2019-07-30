ضبط 1.6 طنا من المخدرات جنوب شرقي البلاد

وأضاف ملاشاهي اليوم الثلاثاء، ان حراس الحدود في منطقة سراوان، قاموا باجراء عمليات إستخباراتية شاملة، تمكنوا من خلالها من العثور على بعض العلائم التي تدل على محاولة تهريب شحنة ثقيلة من المخدرات من المناطق الحدودية الى داخل البلاد.

وتابع انه، بعد ذلك تم تشكيل عدد من المجموعات الاستخبارية لتغطية المنطقة وتنفيذ عمليات شاملة في هذا الصدد، حيث قاموا بالسيطرة الخفية على مسارات حركة المهربين وتحديد السيارة الخاصة بأعضاء هذه العصابة لدى محاولتهم نقل شحنة المخدرات عبر احدى الطرق الفرعية، حيث تم القبض عليهم من قبل قوات حرس الحدود من خلال تنفيذ عمليات مباغتة.

وصرح، ان قوات حرس الحدود بمنطقة سراوان تمكنوا من ضبط سيارة كانت بحوزة المهربين مع كميات ملحوظة من الذخيرة، وبندقية كلاشنكوف، وطنا واحدا و605 كغم و450 غم من المخدرات بما يشمل طنا واحدا و587 كغم و450 كغم من الافيون، و18 كغم من الهيروين.

إنتهى**أ م د