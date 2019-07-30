ظريف : الدبلوماسية عقلانية ولا تعني الضعف اطلاقا

واكد ظريف في تغريدته اليوم الثلاثاء، ان المعتدين، وعلى مدى الاف السنين، غادروا ايران فيما بقي الايرانيون؛ ان الولايات المتحدة الامريكية اتلفت خلال اكبر هزيمة منيت بها بعد حرب فيتنام، 7 ترليونات دولار وتسببت في اراقة انهار من الدماء داخل المنطقة.
وتابع : يا سيد ترامب! لاتؤيد تاريخ فريق "ب" المزيف وضمأ هؤلاء لافتعال حروب لانهاية لها؛ ان الدبلوماسية هي العقلانية نفسها ولاتعني الضعف اطلاقا.
انتهى ** ح ع
طهران / 30 تموز / يوليو / ارنا – خاطب وزير الخارجية محمد جواد ظريف، عبر تغريدة له، الرئيس الامريكي دونالد ترامب، بقوله : يا سيد ترامب ! لاتؤيد تاريخ فريق "ب" المزيف وضمأ هؤلاء لافتعال حروب لانهاية لها؛ ان الدبلوماسية هي العقلانية نفسها ولاتعني الضعف اطلاقا.
واكد ظريف في تغريدته اليوم الثلاثاء، ان المعتدين، وعلى مدى الاف السنين، غادروا ايران فيما بقي الايرانيون؛ ان الولايات المتحدة الامريكية اتلفت خلال اكبر هزيمة منيت بها بعد حرب فيتنام، 7 ترليونات دولار وتسببت في اراقة انهار من الدماء داخل المنطقة.
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