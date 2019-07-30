وزارة التعليم العالي الافغانية : ايران تقدم 500 منحة دراسية الى افغانستان

اسلام أباد/30تموز/يوليو- قال الخبير الباكستاني في الشوون الامنية "شاهد الرحمان"، وفي معرض اشارته الى تواطؤ بعض الانظمة العربية مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لتاجيج التوترات في المنطقة، قال : ان قوة الجمهوريه الاسلامية الايرانية واقتدارها يردع الاجانب من التدخل في مضيق هرمز.