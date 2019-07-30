السفير الايراني يبحث في سبل تيسير ظروف زوار الاربعين الايرانيين

واتفق الجانبان العراقي والايراني في هذا اللقاء، على تشكيل لجنة مشتركة بهدف اجراء التنسيقات الضرورية، والمتعلقة بتسهيل ظروف نقل الزوار الايرانيين خلال مراسم الاربعين الحسينية (ع) لهذا العام.

كما استعرض السفير مسجدي مع وزير الشحن والنقل العراقي، نتائج زيارة وفد شركة الطرق السككية الايرانية الاخيرة الى العراق، ومباحثاته مع المسؤولين والخبراء في هذا البلد.

وفي الختام، اكد الجانبان على ضرورة التسريع في وتيرة تنفيذ مشروع اتصال الطريق السككي بين ايران والعراق، عبر مدينتي شلمجة (جنوب غرب ايران) والبصرة العراقية؛ وذلك في اطار مذكرة التفاهم الموقعة سابقا.

انتهى ** ح ع