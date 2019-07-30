لاريجاني يؤكد ضرورة تبني سياسة شاملة للحد من تعاطي التبغ

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، لدى إستقبال لاريجاني وفد منظمة الصحة العالمية (WHO).

وأشار لاريجاني الى الإجراءات المتخذة للسيطرة على تعاطي التبغ في إيران؛ مصرحا، "ان التواصل المستمر للمسؤولين الإيرانيين المعنيين بالصحة مع منظمة الصحة العالمية مفيد ومثمر للبلاد، خاصة أنه في السنوات التي تلت الثورة، بُذلت جهود كثيرة للارتقاء بالمستوى الصحي في البلاد، كما شهدنا ارتفاع سن الأمل في الحياة من 55 عاما الى 75 منذ بداية الثورة الإسلامية".

وأضاف، ان مجلس الشورى الإسلامي، صادق على العديد من القوانين المفيدة والفاعلة في سياق ضمان الصحة والسلامة في البلاد، وقد فُرضت ضرائب شديدة على منتجات التبغ.

وتابع رئيس السلطة التشريعية، ان تجارب منظمة الصحة العالمية في مجال الحد من تعاطي التبغ مفيدة جدا؛ مبينا انه: بالطبع يجب توطين هذه التجارب بما يتلائم مع النموذج المحلي المتبع في إيران في سياق الترويج للحد من تعاطي التبغ وبما يتلائم مع ظروف البلاد وموقعها الجغرافي لكي يتم تطبيق هذه التجارب بعيدا عن بعض الآفات التي قد تؤدي الى زيادة تهريب منتجات التبغ الى البلاد.

من جانبها، أثنت المديرة العامة، مساعدة دائرة التغطية الصحية الشاملة والنُظم الصحية في مظمة الصحة العالمية ناوكو ياماموتو، على الجهود الشاملة لإيران في مجال الصحة وضمان السلامة العامة وأضافت، "اننا نعتبر إجراءات إيران على صعيد وضع السياسات في مجال الصحة وفيما يتعلق بنظام السلامة بأنها فاعلة ومثمرة".

كما أشادت بالسياسات المتبعة من قبل إيران لخفض تعاطي التبغ بنسبة 30 بالمئة حتى العام 2025.

إنتهى**أ م د

