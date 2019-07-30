٣١ يوليو ٢٠١٩ - ٠٠:٠٣
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83418522
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خلال اتصاله الهاتفي مع روحاني..

ماكرون: فرنسا تبذل كل جهودها لتوفير مصالح ايران في اطار الاتفاق النووي

ماكرون: فرنسا تبذل كل جهودها لتوفير مصالح ايران في اطار الاتفاق النووي

طهران / 31 تموز / يوليو /ارنا- اكد الرئيس الفرنسي ايمانوئيل ماكرون بان بلاده تبذل كل جهودها لتوفير مصالح ايران في اطار الاتفاق النووي وتطبيع علاقات طهران الاقتصادية مع الدول الاخرى.

وخلال اتصال هاتفي اجراه مع الرئيس روحاني مساء الثلاثاء، وصف ماكرون زيارة المبعوث الخاص للرئيس الايراني (مساعد الخارجية عباس عراقجي) الى باريس قبل فترة بانها كانت ايجابية وقال، ان فرنسا تبذل كل جهودها في سياق توفير مصالح ايران في اطار الاتفاق النووي وتطبيع علاقات طهران الاقتصادية مع الدول الاخرى.

واوضح الرئيس الفرنسي بان اوروبا ورغم الحظر الاميركي تسعى للوصول الى سبل لارساء العلاقات الاقتصادية مع ايران ومن ضمنه في مجال اطلاق خط اعتماد واضاف، ان العلاقات بين ايران وفرنسا كانت على الدوام مترافقة مع الثقة المتبادلة ونعتقد بانه علينا اليوم بذل الجهود لنتمكن من تجاوز هذه الظروف.

واعتبر ماكرون الحظر الاميركي ضد ايران بانه احادي الجانب وغير مقبول، مؤكدا ضرورة المزيد من التعاون والاسراع في مسار اختيار طريق الحل المناسب والعادل من اجل خفض التوترات في المنطقة والوصول الى نتيجة ايجابية.

انتهى ** 2342

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