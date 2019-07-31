ايران وافغانستان تبحثان بشان تطوير العلاقات الاقتصادية

وقد التقى اردكانيان الذي يتراس الجانب الايراني في اللجنة الاقتصادية المشتركة مع افغانستان، كلا من رئيس الجهورية والرئيس التنفيذي لحكومة الوحدة الوطنية ووزير شؤون الماء والطاقة ووزير المالية بالوكالة.

وخلال اللقاء مع الرئيس الافغاني محمد اشرف غني جرى البحث حول جملة من القضايا منها تبادل الطاقة والاستثمارات المشتركة في مجالات الماء والتكنولوجيا المتعلقة بها وامور البيئة وسكك الحديد ومشاركة افغانستان في جايهار وحل وتسوية الشؤون البنكية.

واشير خلال اللقاء الى استثناء افغانستان من الحظر وتقرر تشكيل فريق عمل مشترك من البلدين لتفعيل توافقات المحادثات الثنائية.

وفي اللقاء مع الرئيس التنفيذي لحكومة الوحدة الوطنية عبدالله عبدالله بحث الجانبان ضرورة المزيد من تفعيل الية اللجنة المشتركة بهدف تطوير العلاقات في مجالات الاقتصاد والماء والطاقة وكذلك الاستفادة من امكانيات ميناء جابهار.

وبحث وزير الطاقة الايراني مع نظيره الافغاني محمد كل خلمي بشان احدث اوضاع التعاون بين البلدين في مجالات الماء والطاقة واكدا ضرورة تطوير التعاون في اصعدة البنية التحتية والاستفادة من الطاقات الثنائية والدولية في هذا المجال.

واتفق الجانبان على مسالة الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والاحفورية وتعميم هذا التعاون على الدول الاخرى في المنطقة.

وتباحث اردكانيان وكل خلمي كذلك بشان مجالات الكهرباء وصنع اجهزة حرق النفايات.

وفي اللقاء مع وزير المالية بالوكالة رئيس الجانب الافغاني في اللجنة المشتركة، جرى البحث في احدث اوضاع العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية ومنها التجارة والترانزيت والطاقة.

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