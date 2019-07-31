٣١ يوليو ٢٠١٩ - ١٤:١٠
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر 83418913
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ایران تحتل المرکز السابع عالميا في انتاج الخوخ والنكتارين

ایران تحتل المرکز السابع عالميا في انتاج الخوخ والنكتارين

ساري/31 تموز/يوليو/ارنا- اعلن رئيس مركز بحوث الفواكه في وزراعة الجهاد الزراعي ان حاليا يتم انتاج الخوخ والنكتارين في البلاد 3 اضعاف الطلب المحلي مشيرا الى ان ايران تحتل المركز السابع عالميا في انتاج هاتين الفاكهتين.

واكد "علي اصغر زينالو " مساء امس الثلاثاء في مراسم افتتاح المهرجان الثاني للخوخ  والنكتارين في قرية بايع كلاي بمدينة نكا التابعة لمحافظة مازندران (شمال البلاد)  على ضرورة تصدير هاتين الفاكهتين مبينا ان قيمة المنتجات الزراعية المصدرة من ايران تبلغ ملياري دولار.

وتفيد التقارير الرسمية بان مساحة بساتين الخوخ والنكتارين في البلاد تبلغ اكثر من 120 الف هكتار ويبلغ حجم انتاجهما 17 طنا في كل هكتار وتكون محافظة مازندران احدى المحافظات الخمس المنتجة لهاتين الفاكهتين.

وتعتبر مدينة نكا في شرق محافظة مازندران المركز الرئيسي لانتاج الخوخ في المحافظة.

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