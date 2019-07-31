ایران تحتل المرکز السابع عالميا في انتاج الخوخ والنكتارين

واكد "علي اصغر زينالو " مساء امس الثلاثاء في مراسم افتتاح المهرجان الثاني للخوخ والنكتارين في قرية بايع كلاي بمدينة نكا التابعة لمحافظة مازندران (شمال البلاد) على ضرورة تصدير هاتين الفاكهتين مبينا ان قيمة المنتجات الزراعية المصدرة من ايران تبلغ ملياري دولار.

وتفيد التقارير الرسمية بان مساحة بساتين الخوخ والنكتارين في البلاد تبلغ اكثر من 120 الف هكتار ويبلغ حجم انتاجهما 17 طنا في كل هكتار وتكون محافظة مازندران احدى المحافظات الخمس المنتجة لهاتين الفاكهتين.

وتعتبر مدينة نكا في شرق محافظة مازندران المركز الرئيسي لانتاج الخوخ في المحافظة.

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