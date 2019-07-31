شاهد بالفيديو/ "همایون خرم"..أمير الموسيقى الايرانية

نظرا لعدم معرفة الشعوب بمكانة الموسيقة الايرانية لذا فأن تعريفها في المراكز والمجامع الدولية كان بحاجة الى طاقات كبيرة تبذل في هذا المجال فالراحل همايون خرم ثابر وبذل جهودا , بكتابة المقالات والخطابات وعزف مقطوعات موسيقية استطاع ان يباهي العالم بالموسيقى الايرانية.

ولد همايون خرم عام 1930 في بوشهر ( جنوب ايران) من عائلة مثقفة محبة للفن فوالدته كانت لها معرفة تامة بالموسيقى الايرانية انتقل همايون مع عائلته الى طهران وعمره سنة واحدة.

وفي الحادية عشرة من عمره تتلمذ على يد الاستاذ ابوالحسن صبا وبسبب نبوغه الموسيقي اصبح ضمن فرقة الاذاعة وهو في سن الرابعة عشرة وبعدها اصبح عازفا مميزا للموسيقى الايرانية , الى جانب الموسيقى فهو حاصل على شهادة الهندسة الكهربائية.

واصبح خرم عضوا في اللجنة العليا للموسيقى في الاذاعة وقائد اوركسترا النغمات الوطنية واستاذا في كلية الموسيقى والفن وعازفا لآلة الكمان.

ويعتقد الموسيقيون وخبراء هذا الفن ان همايون خرم الى جانب مهدي خالدي وعلي تجویدي وحبیب الله بدیعي و برویز یاحقي هم من احيوا الموسيقى الايرانية وجعلوها عالمية.

وقد توفي همايون خرم عام 2012 في طهران عن عمر 82 عاما بعد اصابته بمرض السرطان ووري الثرى في المقبرة الخاصة بالفنانين الايرانيين.

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