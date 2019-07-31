وزارة الطاقة: 17 محطة كهرومائية كبرى قيد الإنشاء

وأفادت وزارة الطاقة اليوم الاربعاء، بان موسم الأمطار هذا العام أدى إلى زيادة في توليد الطاقة الكهرومائية في الربع الأول من العام الإيراني الحالي (بدأ 21 مارس)، بزيادة 415 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تخطت 12 الف غيغاواط - ساعة وأسهمت بشكل كبير في إمدادات الطاقة لصيف هذا العام.

وفي نظرة على محطات توليد الطاقة الكهرومائية في البلاد، هناك حاليا 54 محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بطاقة أكثر من 12 ميغاواط قيد التشغيل، ويبلغ متوسط إنتاجها السنوي حوالي 27 ألف ميغاواط.

كما يوجد حاليا 217 محطة كهرومائية بطاقة أكثر من 14 الف و686 ميغاواط، قيد الدراسة مع قدرة توليد سنوية تبلغ أكثر من 34 ألف غيغاواط في الساعة.

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