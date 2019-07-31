الصحة العالمية: ايران قامت بخطوات مهمة في مجال الصحة العامة

واعرب كوئي خلال لقائه رئيس لجنة الصحة في مجلس الشورى الاسلامي "علي نوبخت حقيقي" عن تقديره للجهود المبذولة من نظام الصحة الايراني في تقليل تعاطي الدخان واضاف : ان تقليل استخدام المدخنات في ايران نظرا للتقارير الصادرة مدعاة للتقدير.

وقال ايضا ان منظمة الصحة العالمية مسؤولة عن وضع السياسات والتنسيق والارتقاء بصحة شعوب العالم مبينا ان ايران قامت بخطوات مهمة وفعالة في مجال الصحة العامة.

ونوه كوئي الى ان السياسات التي اتخذتها الجمهورية الاسلامية في تقليل تعاطي الدخان كانت مؤثرة وفاعلة .

من جانبه اكد رئيس لجنة الصحة في مجلس الشورى الاسلامي "علي نوبخت حقيقي" خلال اللقاء على ضرورة التعاون ونقل التجارب بين لجنة الصحة في مجلس الشورى الاسلامي ومنظمة الصحة العالمية (WHO) وقال : ان الصحة العامة والمتابعة واتخاذ القرارات في مجال الصحة يتطلب تعاون دولي عالمي.

واضاف ان الجمهورية الاسلامية بذلت جهودا للحد من استخدام الدخان وهي ترغب بالتعاون والاستفادة من تجارب منظمة الصحة العالمية في هذا المجال.

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