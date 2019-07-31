ظريف : الامارات دولة جارة وآمل أن ينخفض عدد أعضاء فريق "ب"

وفي معرض رده على اسئلة الصحفيين اليوم بعد ختام اجتماع مجلس الوزراء وحول التغيير في نهج الإمارات تجاه القضايا الإقليمية، قال وزير الخارجية : لقد ذكرنا دائما أننا مهتمون بعلاقات حسن الجوار، دولة الإمارات جارتنا كما هي السعودية والبحرين، وقد صرح المسؤولون الإيرانيون دائما أننا مهتمون بعلاقات حسن الجوار، إذا غيروا سياساتهم وتوقفوا عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، آمل أن ينخفض عدد أعضاء الفريق ب ويقتصر على نتنياهو وبولتون فقط.

وأضاف وزير الخارجية حول طلب بومبيو بإجراء محادثات مع وسائل الإعلام الإيرانية: ان زيارته الى امريكا هي لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، وهناك تطلب وسائل الإعلام الأمريكية مني اجراء مقابلة، وأنا أرد بشكل إيجابي على بعض تلك الطلبات على أساس احترامي للشعب الأمريكي، اننا لانعادي الشعب الأمريكي ولكن نرفض سياسات الحكومة الأمريكية.

وصرح ظريف إن معظم المقابلات التي أجريتها لم تبث بشكل مباشر، جرت جميعها في مقر إقامتي لأنه لا يُسمح لي بالذهاب إلى الاستوديوهات، موضحا بان بومبيو قد بدأ حاليا سياسته الدعائية، فيما كانت هناك طلبات عديدة لإجراء مقابلات مع المسؤولين الأمريكيين ، والتي تم رفضها كلها، لكنه الآن يريد أن يقول أننا لا نستطيع التحدث إلى الشعب الإيراني، وهي خدعة تافهة للغاية لأنه كانت لديهم الفرصة للتحدث مع الشعب الإيراني لكنهم رفضوها.

وصرح ظريف : هم (الامريكيون) استهدفوا الشعب الإيراني، الحرب الاقتصادية ليست ضد الحكومة بل ضد الشعب والمرضى والأطفال، في هذه الظروف يتوقعون من الناس الاستماع إليهم باهتمام، حسنا ليجروا مقابلات مع الصحفيين الذين طلبوا منهم سابقا.

انتهى** 2344