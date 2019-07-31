تطوير ميناء جابهار مهم لافغانستان

وقال أحمد رشاد بوبل اليوم الأربعاء في اجتماع مع محافظ خراسان الرضوية في مشهد، اطلعت خلال زيارتي إلى ميناء جابهار على البنى التحتية والمعدات المتوفرة فيها معربا عن اهمية الميناء بالنسبة لأفغانستان تجاريا واقتصاديا.

وأكد على استخدام المنشآت والمعدات في ميناء جابهار من قبل رجال الأعمال الأفغان، مضيفا أنه يجب توفير التسهيلات وإزالة العقبات لترانزيت وتصدير البضائع.

واعتبر تبادل المعلومات الجمركية بين البلدين مهمة لتنمية العلاقات بهذا الشأن وقال خلال لقائنا برئيس الجمارك الإيرانية تم التوقيع على بروتكول فيما يتعلق بتطوير العلاقات الجمركية التي من شأنها تنمية العلاقات بين البلدين في جميع المجالات الاقتصاديىة.

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