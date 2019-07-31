الحكومة تصادق على لائحة استبدال الريال بالتومان

وافاد الموقع الاعلامي الالكتروني لمجلس الوزراء، انه تم خلال اجتماع المجلس صباح اليوم الاربعاء برئاسة حجة الاسلام حسن روحاني، المصادقة على اللائحة المقدمة من البنك المركزي بشأن استبدال الريال بالتومان وحذف 4 اصفار من العملة الوطنية.

واشار التقرير نفسه الى ان هذا الاجراء يهدف الحفاظ على اداء العملة الوطنية وتسهيل واستعادة دور آليات التسديد نقدا على صعيد التبادل المالي المحلي والتناغم مع المعايير الثقافية والاعراف السائدة حول العملة الوطنية في البلاد.

ويضيف التقرير، ان خفض النفقات الناجمة عن طباعة وتوزيع العملات الورقية والمسكوكات، وازالة بعض المشاكل ذات الصلة ومنها استخدام ارقام مالية طويلة خلال التبادلات البسيطة ومعضلة عدّ ونقل احجام كبيرة من العملات الورقية والمسكوكات والغاء المسكوكات من خط التبادل الاقتصادي في ايران، جميع ذلك من الاهداف الاخرى لقرار مجلس الوزراء اليوم حول استبدال الريال بالتومان والغاء 4 اصفار من العملة الوطنية.

انتهى ** ح ع