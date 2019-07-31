السويد تعلن رغبتها في الانضمام الى آلية اينستكس

وفي تصريح، الیوم الاربعاء لوكالة "سبوتنيك" الروسية للانباء، اضاف اريكسون : ان السويد ترغب في مواصلة التجارة مع ايران، وانطلاقا من ذلك تعتزم الانضمام الى آلية اينستكس.

وتابع : بحسب معلوماتي، هناك 3 دول فقط انضمت الى اينستكس وهي المانيا وبريطانيا وفرنسا؛ لكن المشاركة في هذه الآلية متاحة لسائر الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ايضا.

ولفت السفير السويدي لدى روسيا، في حديثه لـ "سبوتنيك"، الى ان ستوكهولم اقامت علاقات تجارية جيدة مع طهران خلال العام الاول بعد توقيع الاتفاق النووي؛ متطلعا الى تحسن الوضع الراهن في هذا الخصوص.

كما اعرب اريكسون عن اسفه لانسحاب امريكا من الاتفاق النووي؛ مضيفا ان السويد لا تؤيد سياسات واشنطن حول هذا الاتفاق.

واردف قائلا : نحن نلحّ على تنفيذ كامل الاتفاق النووي ولانوافق على السياسات الامريكية تجاه ذلك.

وشدّد السفير السويدي، انه لايوجد اي مبرر على انسحاب امريكا من الاتفاق النووي لان ايران وسائر الدول اتخذت اجراءاتها في اطار هذا الاتفاق.

انتهى ** ح ع