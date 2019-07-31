مسؤول : لتعزيز التعاون السياحي بين قم المقدسة وباكستان

وخلال اللقاء اليوم الاربعاء مع السفيرة الباكستانية لدى ايران "السيدة رفعت مسعود"، اشار سرمست الى المساحات المشتركة بين ايران وباكستان؛ مؤكدا ان العلاقات الثنائية الوثيقة لن تتاثر بمحاولات اعداء البلدين الرامية الى المساس بهذه الاواصر.

وبحسب محافظ قم المقدسة ايضا، ان الامن والاستقرار في دول الجوار من اركان السياسات الاقليمية للجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مضيفا ان البلدين يقيمان تعاونا مميزا في مجال مكافحة الارهاب.

وفيما نوّه بتوافد الاف الزوار الباكستانيين سنويا الى محافظة قم المقدسة، اكد سرمست ان المسؤولين لدى هذه المحافظة يسعون انطلاقا من مسؤولياتهم الدينية والوطنية لتقديم افضل خدمات الضيافة الى هؤلاء الزوار.

واعلن المسؤول الايراني عن انعقاد ملتقى دولي تحت عنوان "الفرص الاستثمارية في قم المقدسة" خلال الاشهر القليلة القادمة؛ داعيا رجال الاعمال الباكستانيين للمشاركة في هذا الملتقى من اجل التعرف على الفرص الاقتصادية المتوفرة في قم المقدسة.

الى ذلك، اكدت السفيرة الباكستانية، ان قم تحظى باهمية بالغة لدى المسؤولين في بلادها؛ مرحبة بتطوير التعاون الاقتصادي والثقافي بين ايران وباكستان، ومؤكدة على استعداد السفارة الباكستانية في طهران، لرفع مستوى التعاون وازالة المشاكل الراهنة في هذا الخصوص.

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