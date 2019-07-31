إيران تواكب البلدان المتقدمة في مؤشر التبرع بالدم 

وفي رسالة له بمناسبة اليوم الوطني لتأسيس منظمة نقل الدم في إيران في 31 تموز/يوليو، هنأ پور فتح الله جميع العاملين في أسرة منظمة نقل الدم لتسجيل هذه المنظمة 50 مليون حالة تبرع بالدم منذ تأسيسها في العام 1974.

وتابع أن إيران حققت إنجازات كبيرة في مجال سلامة الدم مشيرا إلي أن الدماء المتبرع بها في إيران هي من أكثر الدماء سلامة بالعالم.

وفي جانب آخر من رسالته، نوه المدير العام لمؤسسة نقل الدم في إيران بالتعاون الجيد القائم بين هذه المؤسسة ومنظمة الصحة العالمية.

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