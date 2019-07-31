مصدر مسؤول : يبدو ان المياه الملوّثة كانت السبب في اصابة بحارة السفينة الايرانية بـ "أستراخان"

واوضح مختاري في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاربعاء، ان 10 بحارة لسفينة شحن ايرانية تدعى "تينا" يرقدون حاليا في مستشفى "ايفونكسوينايا" بمدينة استراخان الروسية وذلك جراء اصابتهم بالتهاب معوي شديد.

واضاف : لقد زرت اليوم هؤلاء البحارة الايرانيين من جديد، واطّلعت بان وضعهم الصحي العام جيّد، لكنهم مازالوا يخضعون للاجراءات العلاجية.

ولفت مختاري الى ان النتائج الاولية للفحوصات الطبية اشارت الى احتمال الاصابة بالتسمم الشديد اثر استخدام مياه ملوثة؛ مؤكدا في الوقت نفسه على انه لايمكن البتّ في هذا الامر قبل صدور نتائج التحقيق النهائية بشأن الحادث.

واعرب المسؤول المشرف على القنصلية العامة الايرانية في استراخان، عن امله بان تكون نتائج الفحوصات الطبية خالية من اي مشكلة صحية ليستطيع هؤلاء البحارة مغادرة المستشفى غدا.

انتهى ** ح ع