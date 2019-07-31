السفير الايراني في بغداد يهنئ بانتخاب امير الايزديين الجديد

وفي رسالة التهنئة الى الامير الايزدي الجديد، تلقت "ارنا" نسخة منه، تطلع مسجدي الى ترسيخ اواصر الصداقة والاخوة بين شعوب المنطقة والعالم وازالة المعاناة والارهاب من كافة المجتمعات البشرية خاصة الايزديين في العالم ولاسيما العراق.

وختاما، اعرب السفير الايراني في بغداد عن تمنياته لامير الايزديين الجديد في العراق والعالم، بالتوفيق والسلامة، وللمجتمع الايزدي بالتقدم والازدهار.

انتهى ** ح ع