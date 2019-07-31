٣١ يوليو ٢٠١٩ - ١٩:٢١
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر 83419989
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مصدر سوري : توقيع اتفاقيات مع شركات إيرانية لإنشاء معامل للأدوية السرطانية

مصدر سوري : توقيع اتفاقيات مع شركات إيرانية لإنشاء معامل للأدوية السرطانية

طهران/31 تموز/يوليو/ارنا- كشف أمين سرّ الغرفة التجارية السورية - الإيرانية في دمشق "مصان نحاس" عن توقيع اتفاقيات قبل عيد الأضحى مع إيران لإنشاء معمل حليب أطفال وآخر انتاج ادوية لعلاج السرطان، والثالث في مجال تصنيع السيارات خلال الأيام القليلة القادمة.

و حسب ماورد في تقرير صحيفة الوطن السورية اليوم الاربعاء، بيّن نحاس في تصريح له على هامش لقاءات العمل الثنائية السورية الإيرانية، التي استضافها فندق الشيراتون ضمت رجال أعمال إيرانيين مع نظرائهم السوريين، أكد أن العمل جارٍ على الانتقال من التركيز على القطاع التجاري الاستهلاكي إلى القطاع الصناعي للوصول إلى مرحلة قوية للصناعة في سورية.

وأضاف نحاس : إذ يتم بحث إقامة صناعات حديثة جداً في مجالات البناء والصحة والأدوية وحليب الأطفال ومختلف المجالات الأخرى لكسر الإجراءات القسرية أحادية الجانب الجائرة المفروضة على سورية، وهذا ما ينسجم مع توجهات الدولة السورية".
وتابع، أنه خلال أشهر سيكون هناك تحسن كبير في الوضع الاقتصادي، وستتوافر المنتجات بكثرة.

وفي سياق متصل، أكد نائب رئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة (رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة بسوريا)، فهد درويش، أن رجال الأعمال الإيرانيين مصممون على إقامة معامل في سورية، ومن الممكن إنشاء هذه المعامل على ان يتم تصدير منتجاتها إلى دول الخارج.

انتهى**/ح ع **

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