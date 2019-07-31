إيران وجهة مرغوبة دوما بين المستثمرين الباكستانيين

جاء ذلك في حوار أجراه مراسل إرنا من إسلام آباد مع صفدر حسين اليوم الأربعاء.

وقد أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري في السابع من تموز/يوليو الحالي عن موافقة مجلس الوزراء على منح تصريح إقامة لمدة خمس سنوات للمستثمرين الأجانب في إيران.

وبموجب هذا القرار، يمكن لأي أجنبي يستثمر 250 ألف دولار في إيران، الإقامة فيها لمدة 5 سنوات على الأقل.

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