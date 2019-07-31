حماس : زيارة طهران ستحدث نقلة اضافية في العلاقة مع إيران

وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية للانباء، اضاف حمدان : ان زيارة وفد قيادي من الحركة برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي، هي في إطار تعزيز وتطوير العلاقات لاسيما بين الحركة وطهران، وفي ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من تحديات في مقدمتها مشروع صفقة القرن ومحاولة إنهاء القضية الفلسطينية وضم القدس ومحاولة التفرد الأمريكي في رسم خرائط منطقتنا من جديد وبما يناسب المصالح الأمريكية والصهيونية.

وتابع : الزيارة بشكل عام كانت زيارة مميزة، ونعتقد أنها ستحدث نقلة إضافية في العلاقة الجيدة مع الجمهورية الإسلامية في إيران.

و في تعليق له حول اعتبار بعض الأطراف زيارة الوفد "نتيجة لاصطفافات على خلفية الأوضاع في المنطقة"، قال : من الطبيعي جداً أن يكون اصطفاف حماس دائما ضد العدو الصهيوني والاحتلال على ارض فلسطين وأن يكون اصطفاف حماس أيضاً ضد أي عدوان يستهدف دول المنطقة وأبناءها.

وأشار القيادي في حركة المقاومة الفلسطيينة حماس، إلى أن زيارة إيران ليست الوحيدة التي قامت بها الحركة في إطار بحث المسالة الفلسطينية؛ "وذلك نحن لم نزر طهران فقط، صحيح أن محطة طهران كانت محطة بالغة الأهمية ولكن بموازاة ذلك كان هناك وفد من حماس يزور موسكو وهناك وفود زارت مجموعة من العواصم العربية والإسلامية والدولية الهدف من ذلك هو التأكيد على أي اصطفاف في المنطقة هو يجب ان يكون اصطفاف ضد القوى التي تحتل فلسطين وتدعم الاحتلال أو تسعى لاحتلال دول أو تقوم بالعدوان على دول في المنطقة".

المصدر : سبوتنيك

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