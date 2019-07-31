قائد ايراني يؤكد كفاءة البلاد في صيانة الغواصات الثقيلة

وقال العقيد فاضلي نيا في حديث مع مراسل ارنا اليوم الاربعاء، ان عملية صيانة وتصليح الغواصات الايرانية الثقيلة مثل "طارق" و"نوح" تجري تماما على يد المتخصصين والخبراء الإيرانيين.

وصرح، انه تم انجاز عملية تصليح غواصة طارق الثقيلة في مصانع سلاح البحر للجيش وعادت هذه الغواصة الى الخدمة في الاسطول البحري في جنوب البلاد؛ مشيرا الى بدء عملية تصليح غواصة نوح الثقيلة بعد أن إنتهت عملية تصليح غواصة طارق الثقيلة.

واشار الى قدرات الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال إنتاج الغواصات؛ قائلا، ان سلاح البحر للجيش الايراني يعمل أيضا على تصميم وانتاج غواصات خفيفة من طراز "غدير" وغواصات شبه ثقيلة من طراز "فاتح".

ونوه الى ان انتاج الغواصات مؤشر على حيازة ايران على مستوى عال من التكنولوجيا وقال، ان ايران من الدول القلائل القادرة على انجاز عملية تصليح الغواصات الثقيلة في العالم حيث اثار هذا الامر حتى دهشة الدولة المصنعة لهذه الغواصات ايضا.

وقال ان مصانع سلاح البحر للجیش الایراني تقوم بمهام اعداد مجموعة القطع البحرية لايفادها الى القيام بمهمات طويلة الامد وكذلك تعمل على انتاج السفن فضلا عن تصليحها وصيانتها.

وتمتلك الجمهورية الاسلامية الايرانية ثلاث غواصات ثقيلة (کیلو) تحت عنوان "طارق" و"نوح" و"يونس" وانها استطاعت اطلاق صاروخ كروز من تحت الماء في عملية ذات مرحلتين فضلا عن انجاز عملية الصيانة والتصليح المتداولة.

وتملك الجمهورية الاسلامية الايرانية ايضا غواصات خفيفة وشبة ثقيلة تم تصميمها وانتاجها في الداخل تماما.

وتعتبر غواصة فاتح من طراز الغواصات شبه الثقيلة وغواصة غدير من طراز الغواصات الخفيفة حيث تنجز مهامها الموكلة في الجيش الايراني بشكل يتناسب مع حجمها وقدراتها.

انتهى**2018/أ م د