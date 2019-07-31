انطلاق تدريبات الغوص العميق بمشاركة جيوش العالم في مياه الخليج الفارسي

وتاتي هذه التدريبات على امتداد مسابقات الغوص العميق العالمية – 2019، والتي ستقام باستضافة بحرية الجيش الايراني خلال الفترة من 4 لغاية 14 اب / اغسطس القادم.

وستجري هذه المسابقات في المياه المجاورة لجزيرة كيش (جنوب ايران) بمشاركة 10 فرق غوص تابعة للقوات البحرية من 10 دول في العالم.

يذكر ان المقر الرئيسي لمسابقات الغوص العميق العالمية يقع في روسيا، وتقام هذه المنافسات بصورة متزامنة باستضافة 10 بلدان بما فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتشارك من ايران في هذه البطولة العالمية فرق غوص في 13 فروع؛ بما يشمل بحرية الجيش الايراني في 6 فروع، وسلاح البحر التابع للحرس الثوري في 4 فروع، وقوى الامن الداخلي في 3 فروع.

انتهى ** ح ع