٣١ يوليو ٢٠١٩ - ٢٠:١٤
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر 83420050
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إنقاذ ثلاثة من طاقم الباخرة الغارقة في مياه الخليج الفارسي

إنقاذ ثلاثة من طاقم الباخرة الغارقة في مياه الخليج الفارسي

بوشهر/31 تموز/يوليو/إرنا- تم ظهر اليوم الأربعاء، إنقاذ ثلاثة أفراد من طاقم الباخرة الغارقة في مياه منطقة عسلوية التابعة لمحافظة بوشهر (جنوب) والبحث مستمر لإنقاذ الشخصين الآخرين من طاقم الباخرة.

وفي تصريح له اليوم الأربعاء لمراسل إرنا، قال رئيس دائرة الأمان والسلامة البحرية التابعة للدائرة العامة للموانئ والملاحة البحرية بمحافظة بوشهر "إحسان كلستاني": وفق التقارير المستلمة، ان باخرة تقل طاقما يتكون من خمسة أفراد كانت تتجه من الشارقة في الإمارات نحو ميناء الدير، غرقت لأسباب مجهولة تمام الساعة التاسعة مساء أمس الثلاثاء. 
وأضاف، ان فرق الإغاثة تدخلت لإنقاذ طاقم الباخرة فور الإبلاغ عن وقوع الحادث.
وتابع انه، الى جانب قوارب الإنقاذ، تم إرسال المروحية الخاصة بشركة بارس للنفط والغاز لمسح منطقة الحادث؛ مضيفا انه تم العثور على الباخرة الغارقة. 
إنتهى**أ م د
 

يتبع..أ م د
 

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