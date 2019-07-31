إنقاذ ثلاثة من طاقم الباخرة الغارقة في مياه الخليج الفارسي

وفي تصريح له اليوم الأربعاء لمراسل إرنا، قال رئيس دائرة الأمان والسلامة البحرية التابعة للدائرة العامة للموانئ والملاحة البحرية بمحافظة بوشهر "إحسان كلستاني": وفق التقارير المستلمة، ان باخرة تقل طاقما يتكون من خمسة أفراد كانت تتجه من الشارقة في الإمارات نحو ميناء الدير، غرقت لأسباب مجهولة تمام الساعة التاسعة مساء أمس الثلاثاء.

وأضاف، ان فرق الإغاثة تدخلت لإنقاذ طاقم الباخرة فور الإبلاغ عن وقوع الحادث.

وتابع انه، الى جانب قوارب الإنقاذ، تم إرسال المروحية الخاصة بشركة بارس للنفط والغاز لمسح منطقة الحادث؛ مضيفا انه تم العثور على الباخرة الغارقة.

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يتبع..أ م د

