الامارات : مفاوضات مسؤولي خفر السواحل مع نظرائهم الايرانيين كانت ايجابية

وفي تصريح له، اكد الزعابي ان هذا الاجتماع جاء على امتداتد الاجتماعات الدورية بين البلدين، حيث ناقش الجانبان قضايا منها دخول الصيادين الحدود المائية، وحلّ القضايا ذات الصلة بالافراج عن مخالفي قوانين الصيد ومكافحة التهريب؛ حسب ما افادت به وكالة "وام" الاماراتية الرسمية للانباء.

والتقى في طهران امس الثلاثاء، قائد قوات خفر السواحل الاماراتي "العميد محمد علي مصلح الاحبابي" مع قائد قوات حرس الحدود للجمهورية الاسلامية الايرانية "العميد قاسم رضائي".

ويرى المراقبون، ان زيارة مسؤولي قوات خفر السواحل الاماراتي الى ايران ومباحثاتهم مع نظرائهم الايرانيين بهدف تعزيز التعاون الحدودي وتبادل المعلومات بين البلدين، واعلان مصرفين اماراتيين الاستعداد للتعاون مع ايران، فضلا عن قرار الامارات في اعادة النظر بشان ستراتيجيها للمشاركة في حرب اليمن، انها تاتي في سياق المستجدات التي تعاقبت التصعيد بين طهران و واشنطن في مياه الخليج الفارسي، وبما يحمل في طياته رسائل ذات مغزى للمنطقة.

انتهى ** ح ع