ظريف: على ترامب وبومبيو أن يوضحا أسباب تحريف إسم الخليج الفارسي

وأضاف ظريف في تغريدة له اليوم الأربعاء، ان المسؤولين الأميركيين، يخاطبون الشعب الإيراني بالارهابي في نفس الوقت الذي قاموا بتحريف الإسم التاريخي للخليج الفارسي لتحبيب أنفسهم الى الحكومات العميلة لهم.

وصرح ظريف، ان الساسة الأميركان ومن أجل مسايرة أعضاء فريق "ب"، قاموا حتى بتحريف الإنجيل وأخذوا يستخدمون الإرهاب الإقتصادي بأسلوب عدواني ضد الشعب الإيراني.

كما أكد وزير الخارجية، أن بومبيو بامكانه قبول الطلبات العديدة الموجهة من المراسلين الإيرانيين لإجراء مقابلات مع المسؤولين الأميركيين بدلاً عن تقديم عروض جوفاء ودعائية.

وتابع ظريف، "ان وزير الخارجية الأميركي رفض حتى الآن طلبات المراسلين الإيرانيين لإجراء المقابلات لأنه يعلم بأنه يتعين عليه الإجابة على أسئلة دقيقة للغاية؛ بالضبط كما أقابل أنا وسائل الإعلام الأمريكية".

إنتهى**أ م د

