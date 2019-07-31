ناشئة ايران في مركز الوصافة ببطولة العالم للمصارعة الحرة

وحصد ناشئة ايران 3 ميداليات ذهبية و 3 ميداليات فضية وبرونزية واحدة برصيد 166 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن ناشئة روسيا الذين احرزوا البطولة برصيد 168 نقطة.
وتقلد الذهب لايران كل من رحمان عموزاد خليلي (48 كغم) وامير حسين فيروزبور (80 كغم) وسهيل يوسفي (92 كغم) فيما نال الفضية كل من علي عرب (45 كغم) ومهدي ويسي (55 كغم) وعرفان الهي (60 كغم) اما البرونزية فقد نالها ابوالفضل ولي بور (71 كغم).
وتوج منتخب ناشئة روسيا بالبطولة بحصده 4 ميداليات ذهبية و 3 فضية وبلغ رصيده 168 نقطة.
وكان ترتيب الفرق العشرة الاولى المشاركة في البطولة كالتالي: 1-روسيا 168 نقطة 2-ايران 166 نقطة 3-الهند 106 نقاط 4-اليابان 83 نقطة 5-اميركا 78 نقطة 6-اوزبكستان 68 نقطة 7-جمهورية اذربيجان 66 نقطة 8-اوكرانيا 59 نقطة 9-تركيا 58 نقطة 10-جورجيا 54 نقطة.
انتهى ** 2342
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