ناشئة ايران في مركز الوصافة ببطولة العالم للمصارعة الحرة

طهران / 31 تموز / يوليو / ارنا - اكد القيادي بحركة حماس الفلسطينية "أسامة حمدان"، أن الزيارة الاخيرة التي قام بها وفد من الحركة إلى طهران جاءت في وقت تتعرض له القضية الفلسطينية لتحديات كبيرة أولها "صفقة القرن" ومحاولة أمريكية لرسم خرائط المنطقة من جديد؛ مبينا ان هذه الزيارة ستحدث نقلة اضافية في العلاقات مع ايران.