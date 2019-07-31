١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٣
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83420206
٠ Persons

واشنطن تفرض الحظر على وزير الخارجية الايراني

واشنطن تفرض الحظر على وزير الخارجية الايراني

نيويورك / 1 اب /اغسطس / ارنا- فرضت الحكومة الأمريكية الأربعاء الحظر على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

ونقلت "رويترز" عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية عبر موقعه على الإنترنت: إن الولايات المتحدة فرضت يوم الأربعاء عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

ورد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على قرار ادراج اسمه ضمن لائحة الحظر الاميركي قائلا "انني اشكركم على اعتباركم اياي تهديدا كبيرا لخططكم".

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاربعاء: ان اميركا فرضت الحظر عليّ بصفة "المتحدث الرئيس لايران في انحاء العالم" . هل الحقيقة مؤلمة الى هذا الحد؟ .

وتابع: ان هذا الحظر ليس له اي تاثير عليّ او على اسرتي ، لانني لا امتلك خارج ايران اي اموال او مصالح. اشكركم على انكم اعتبرتموني اشكل تهديدا كبيرا لاهدافكم.

انتهى ** 2342

تعليقك

You are replying to: .
1 + 2 =