ظريف مخاطبا واشنطن: اشكركم على اعتباركم اياي تهديدا كبيرا لاهدافكم

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاربعاء: ان اميركا فرضت الحظر عليّ بصفة "المتحدث الرئيس لايران في انحاء العالم" . هل الحقيقة مؤلمة الى هذا الحد؟ .

وتابع: ان هذا الحظر ليس له اي تاثير عليّ او على اسرتي ، لانني لا امتلك خارج ايران اي اموال او مصالح. اشكركم على انكم اعتبرتموني اشكل تهديدا كبيرا لاهدافكم.

وكانت وزارة الخزانة الاميركية التي تعتبر غرفة الحرب الاقتصادية ضد الشعب الايراني قد فرضت الحظر على وزير الخارجية الايراني امس الاربعاء.

وكان وزير الخارجية الايراني قد قال في حوار اجرته معه صحيفة "نيويورك تايمز" خلال زيارته الى نيويورك قبل فترة: ان من يعرفي يعلم بانه ليس لي ولا لاسرتي اي اموال خارج ايران. انني لا امتلك شخصيا حتى اي حساب بنكي خارج ايران. ايران هي كل حياتي وهي التزامي الوحيد، لذا فانني لا مشكلة لدي شخصيا حيال فرض اي حظر محتمل ضدي.

واضاف، ربما التاثير الوحيد – او الهدف الوحيد احتمالا – من ادراج اسمي ضمن لائحة الحظر هو تقييد حركتي للتواصل واشكك في ان يساعد هذا الامر احدا . من المؤكد ان هذا الاجراء سيقيد احتمال اتخاذ القرار بوعي في واشنطن.

انتهى ** 2342