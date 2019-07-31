طهران: الاميركيون يخشون بشدة منطق ظريف ومهارته التفاوضية

وجاء في تغريدة كتبها موسوي فجر الخميس تعليقا على قرار وزارة الخزانة الاميركية فرض الحظر على وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف: ان ذروة تناقضات وحماقة قادة اميركا هي انهم كانوا يعتبرون ظريف بانه لا دور له في السياسة الايرانية لكنهم يبادرون في الوقت ذاته لفرض الحظر عليه بمنتهى الحماقة.

واضاف: ان الاميركيين يخشون بشدة من منطق ظريف ومهارته التفاوضية.

يذكر ان وزارة الخزانة الاميركية فرضت الاربعاء الحظر على وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف.

وفي الرد على ذلك كتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاربعاء: ان اميركا فرضت الحظر عليّ بصفة "المتحدث الرئيس لايران في انحاء العالم" . هل الحقيقة مؤلمة الى هذا الحد؟ .

وتابع: ان هذا الحظر ليس له اي تاثير عليّ او على اسرتي ، لانني لا امتلك خارج ايران اي اموال او مصالح. اشكركم على انكم اعتبرتموني اشكل تهديدا كبيرا لاهدافكم.

انتهى ** 2342