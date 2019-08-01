اقتراح ظريف أظهر جدية إيران في الدبلوماسية

وردا على سوال لمراسل ارنا حول الالية التي تقترحها لخفض التوتر بين ايران والولايات المتحدة قالت سلاوين ان تغيير لهجة المسؤولين في الادارة الاميركية ووقفهم للحملات الاعلامية وتجميد الحظر يمكن ان يشكل خطوات عاجلة لخفض التوتر.

واکدت ان الادارة الاميركية يجب ان تتخلي عن الادلاء بتصريحات متشددة وان تؤكد على مسار الدبلوماسية مشيرة الى اهمية فتح قنوات للحوار المباشر بين ايران وترامب، وقالت ان السيناتور راند بول الذي التقي ظريف يمكن ان يلعب الدور الذي كان يلعبه جان كيري لاوباما حينما كان سيناتورا ولم يتعين بعد بمنصب وزير للخارجية في تلك الفترة، لكنها اوضحت بان نجاح السيناتور بول، مرهون بوجود دعم من فريق وزارة الخارجية ومجلس الامن القومي بقيادة شخص مخضرم.

انتهى** 2018** 2344