الولايات المتحدة تخشي من منطق ايران

وغرد كدخدائي اليوم الخميس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ان فرض الحظر على وزير الخارجية الايراني يعني بان كافة تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب وسائر مسؤولي ادارته بشان رغبتهم في الحوار والتفاوض، ليست الا أكذوبة.

واضاف ان فرض حظر على ظريف يعني كذب حرية التعبير التي تدعى الولايات المتحدة وجودها، وتابع ان هذا الحظر يعني ايضا سقوط تمثال الحرية.

وكانت وزارة الخزانة الاميركية التي تعتبر غرفة الحرب الاقتصادية ضد الشعب الايراني قد فرضت الحظر على وزير الخارجية الايراني امس الاربعاء.

ورد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على قرار ادراج اسمه ضمن لائحة الحظر الاميركي قائلا "انني اشكركم على اعتباركم اياي تهديدا كبيرا لخططكم".

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاربعاء: ان اميركا فرضت الحظر عليّ بصفة "المتحدث الرئيس لايران في انحاء العالم" . هل الحقيقة مؤلمة الى هذا الحد؟ .

وتابع: ان هذا الحظر ليس له اي تاثير عليّ او على اسرتي ، لانني لا امتلك خارج ايران اي اموال او مصالح. اشكركم على انكم اعتبرتموني اشكل تهديدا كبيرا لاهدافكم.

انتهى** 2018** 2344