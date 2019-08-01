شهيد فلسطيني وثلاثة جرحى صهاينة باشتباك جنوب قطاع غزة

وأعلن جيش الاحتلال الصهيوني أنه قتل مقاوما فلسطينيا فيما اصيب ثلاثة من جنوده بنيران باشتباك على حدود قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان له، أنه "خلال الليل رصد جنود جيش الاحتلال مشتبه به يقترب من السياح الفاصل جنوب قطاع غزة، وبعد عبور السياج إلى الداخل أطلق الفلسطيني النار على جنود الجيش، ثم فتحوا النار عليه وقتلوا".

وأشار المتحدث، إلى استهداف موقع يتبع للمقاومة الفلسطينية من قبل دبابة خلال الحدث.

وقال مراسلنا بغزة ان دويا لاطلاق نار سمع قرب الحدود مع فلسطين المحتلة عام ثمانية واربعين في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة وأن شهود العيان تحدثوا عن هبوط طائرة مروحية لنقل الجرحى الصهيونية.

ولم تصدر أي جهة فلسطينية بيانا حول الحادث الذي وقع في منطقة تخضع لسيطرة جيش الاحتلال.

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