١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٣:٢٨
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر 83420570
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مسوول سابق في الخارجية الاميركية:

فرض الحظر على ظريف يعني تحويل الخلافات الى قضية شخصية

فرض الحظر على ظريف يعني تحويل الخلافات الى قضية شخصية

نيويورك/1اب/اغسطس- اعتبر المستشار السابق بوزارة الخارجية الاميركية في الشوون الدولية روبرت هانتز فرض الحظر على وزير الخارجية الايراني بانه يحول الخلافات بين البلدين الى قضية فردية وقال ان هذا الاجراء يتعارض مع المبادي الدبلوماسية التاريخية لايجاد قنوات الحوار.

واشار الى مزاعم المسوولين الاميركيين الذين قالوا بان ظريف ليس صانع القرار وقال انه اذا كان ظريف شخصا فاقد الصلاحية وهو ليس ممثل القوة الرئيسية في ايران فلماذا فرضوا الحظر عليه لان هذا الاجراء لايعني شيئا.  

وصرح انه بينما يتم بذل المساعي لايجاد سبيل للتفاوض فان الابواب تغلق الواحدة تلو  الاخرى وهو اجراء غيرعقلاني مضفیا بان فرض قيود على شخص في مسار انجاز مهامه لايجدي نفعا لخفض التوتر مع ایران.

وقال هانتز متسائلا: الا يظهر فرض الحظر على ظريف بان ادارة ترامب لاتسعى وراء التفاوض والدبلوماسية؟

وبشان فرض الحظر على ظريف اكد هانتز ان هذا الاجراء يتعارض مع المبادي الدبلوماسية.

انتهى**2018** 2344

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