تدشين محطة "هريس" للدورة التركيبية بحضور رئيس الجمهورية

وبحضور الرئيس روحاني، تم صباح اليوم الخميس تدشين المرحلة الاولى من محطة هريس للدورة التركيبية والتي تشتمل على محطة غازية بطاقة 310 ميغاواط ووحدة بخارية بطاقة 190 ميغاواط وباستثمار 240 مليون يورو و210 مليار تومان.

وقال المدير المنفذ لمشروع محطة "هريس" لتوليد الطاقة ايمان عبدي ، إن تصميم وتركيب المحطة تم تنفيذه بالكامل من قبل المهندسين الإيرانيين، وحاولنا استخدام 70 ٪ من الكوادر المحلية في هذه المنطقة في انجاز المشروع.

وأضاف عبدي، أنه تم توفير فرص العمل، لألف شخص بشكل مباشر و3 الاف شخص بشكل غير مباشر في وقت التنفيذ، وسيعمل أكثر من 150 شخص بشكل مباشر في فترة التدشين.

تقع مدينة هريس، التي يبلغ عدد سكانها 50 الف شخص ، على بعد 90 كم شمال شرق مدينة تبريز مركز محافظة اذربايجان الشرقية.

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