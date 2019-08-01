روحاني: الأعداء سيندمون على فرص الحظر على إيران

وأضاف حسن روحاني اليوم الخميس في حفل افتتاح محطة هريس الكهرومائية لتوليد الكهرباء: العقوبات على إيران تشكل خرقا لالتزاماتهم تجاه المؤسسات الدولية والأمم المتحدة و 82 مليونا من الشعب الإيراني.

وأضاف: ان الحظر لايعود بأي فائدة لهم سوى الهزيمة ؛ الجميع سوف يخسر من الحظر، أوروبا ستتضرر ونحن ايضا، الا ان الشعب الإيراني هو الوحيد الذي سيستفيد منه، وذلك بالاتكاء على قدراته وتحقيق تقدما كبيرا في مجال التقنيات الجديدة.

وصرح رئيس الجمهورية أنه في السنوات الأولى للثورة الإسلامية، كان حجم انتاج الكهرباء في البلاد 7 الاف ميغاواط فقط، وفي بداية حكومة التدبر والامل، (حكومة روحاني) وصل هذا الرقم إلى 69 الف ميغاواط، و حاليا يتم توليد 81 الف و700 ميغاواط من الكهرباء في إيران، مما يعد نموا ملحوظا في مجال الاستثمار والإنتاج والخدمات اللازمة في قطاع الطاقة.

وأضاف روحاني، انه في غضون بضع سنوات، أي من عام 2016 والذي بدأت فيه عمليات تنفيذ هذه المحطة الى هذا العام 2019، جرى اتخاذ خطوات كبيرة إلى الأمام؛ خلال هذه السنوات اعتمد المهندسون والمدراء والعمال خطوات هائلة لانجاز هذه المحطة وهذا مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا.

وشدد على أهمية تنفيذ مشاريع البنية التحتية لاحداث تطورات اجتماعية واقتصادية.

انتهى** 2344