روحاني : اركان البيت الابيض تهتز من كلام وزير الخارجية الإيراني العقلاني

وصرح الدكتور روحاني اليوم الخميس في حفل افتتاح في حفل افتتاح محطة هريس الكهرومائية لتوليد الكهرباء في شمال غرب البلاد: إن خطابنا العقلاني يهز سلطتهم (امريكا) وهذا مايؤكد عظمة أمتنا لأنهم يواجهون أمة موحدة، وان قوة رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وحتى قائد الثورة الاسلامية مستمدة من هذه الأمة.

وصرح روحاني، بإن الأعداء يعترفون بنجاحنا في المفاوضات لكنهم لا يقبلون نجاحنا في الحرب، وقال إنه سعيد لقبول50 بالمائة من الحقيقة مؤكدا ان إيران لم تكن داعية حرب أبدا وجندت كل قدراتها للدفاع عن مياهها وترابها على الدوام.

وقال ان الشعب الإيراني قد ضحى بأغلى ماعنده للدفاع عن البلاد ومستعد للتضحية مرة اخرى.

وأضاف رئيس الجمهورية أن الأعداء وبعد 16 شهرا من فرض اشد انواع الحظر، بدءوا باتخاذ اجراءات صبيانية، ويدعون بانهم مستعدون للتفاوض دون شروط مسبقة كل يوم، وهذا مايؤكد عجز اعدائنا وفقدان عقولهم.

كما أشار الرئيس روحاني الى اسقاط طائرة التجسس الامريكية المسيرة مؤكدا ان المهم هو ان ايران اسقطت الطائرة الاميركية المسيرة غلوبال هاوك بمنظومة دفاع جوي صاروخية وطنية الصنع.

انتهى** 2344