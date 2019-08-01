ظريف: هل يحتاج الشعب الأمريكي إلى ترخيص وزارة الخزانة الأمريكية لسماع صوتي؟!

طهران/ 1 آب / اغسطس/ ارنا - بعد فرض الحظر على وزير الخارجية الإيراني من قبل واشنطن، كتب الدكتور محمد جواد ظريف في حسابه الشخصي على تويتر: نحن نعلم أن الحوار والسلام يشكلان تهديدا لوجود الفريق" ب " وبما ان الحظر الذي فرض عليي بسبب تصريحاتي، فهل يحتاج الشعب الأمريكي إلى تصريح وأذن من وزارة الخزانة الامريكية لقراءة كتاباتي أو الاستماع إلى المقابلات التي أجريتها؟!

وكانت وزارة الخزانة الاميركية التي تعتبر غرفة الحرب الاقتصادية ضد الشعب الايراني قد فرضت الحظر على وزير الخارجية الايراني امس الاربعاء. انتهى** 2344